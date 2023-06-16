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Новый формат отношений Украины с НАТО может заработать из Вильнюса – Резников

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:43
Новый формат отношений Украины с НАТО может заработать из Вильнюса – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии новым форматом Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников после заседания Комиссии Украина-НАТО в четверг во время общения с украинскими журналистами, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня произошло очень эпохальное событие… Сегодня впервые после 2016 года состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны с участием всех министров", – сказал Резников, напомнив, что в предыдущие годы встречи в этом формате не проходили из-за вето Венгрии.

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"Могу вам спрогнозировтать… что это было первое с 2016 года заседание Комиссии Украина-НАТО, и, у меня есть серьезная надежда, что и последнее", – добавил министр.

Он пояснил, что это произойдет в связи с изменением формата официальных встреч между Украиной и Альянсом.

"Следующая встреча министров обороны от Украины и НАТО, надеюсь, с Вильнюса начнется или сразу после Вильнюса, будет уже (в формате. – Ред.) Совет Украина-НАТО", – сказал министр.

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Резников добавил, что формат Совета предполагает "новый уровень отношений, более высокий уровень взаимодействия".

"Это когда Украина будет хоть еще не членом НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, во всех представительских заседаниях с правом поднимать вопросы, которые в том числе прописаны в их соглашениях", – сказал Резников.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Киевом, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что "создание Совета НАТО-Украина без принятия сильного шага по членству – это как предоставление танка без пушки".

Темы: РезниковНАТОУкраина
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