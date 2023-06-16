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Новый формат отношений Украины с НАТО может заработать из Вильнюса – Резников

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 00:43
Новый формат отношений Украины с НАТО может заработать из Вильнюса – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии новым форматом Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников после заседания Комиссии Украина-НАТО в четверг во время общения с украинскими журналистами, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня произошло очень эпохальное событие… Сегодня впервые после 2016 года состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны с участием всех министров", – сказал Резников, напомнив, что в предыдущие годы встречи в этом формате не проходили из-за вето Венгрии.

"Могу вам спрогнозировтать… что это было первое с 2016 года заседание Комиссии Украина-НАТО, и, у меня есть серьезная надежда, что и последнее", – добавил министр.

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Он пояснил, что это произойдет в связи с изменением формата официальных встреч между Украиной и Альянсом.

"Следующая встреча министров обороны от Украины и НАТО, надеюсь, с Вильнюса начнется или сразу после Вильнюса, будет уже (в формате. – Ред.) Совет Украина-НАТО", – сказал министр.

Резников добавил, что формат Совета предполагает "новый уровень отношений, более высокий уровень взаимодействия".

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"Это когда Украина будет хоть еще не членом НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, во всех представительских заседаниях с правом поднимать вопросы, которые в том числе прописаны в их соглашениях", – сказал Резников.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Киевом, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что "создание Совета НАТО-Украина без принятия сильного шага по членству – это как предоставление танка без пушки".

Темы: РезниковНАТОУкраина
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