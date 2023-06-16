Жилые кварталы 9 областей под обстрелами, россияне поливают огнем Херсонщину - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали 9 областей, задействовали тяжелую артиллерию, авиацию, только на Херсонщине ударам подверглись 27 населенных пунктов.

Источник: отчеты ОВА

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, огонь велся из артиллерии и минометов, 2 запуска неуправляемых ракет, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Реклама:

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Зафиксирован 51 взрыв. Подверглись обстрелам Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: в результате обстрела повреждены три частных жилых дома, газопровод бытового газоснабжения, ЛЭП.

Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская, Середино-Будская громады.

ВИДЕО ДНЯ

Глуховская громада: в результате одного из обстрелов ранения получили 3 детей 2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Середино-Будская громада: осуществлен авиаудар с вертолета пуск 5 ракет типа "НУРС". Также были минометные обстрелы, в результате произошло возгорание кровли административного здания предприятия.

Запорізька: ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.

Вранці ворог вдарив по Оріхову, є постраждалий. 55-річного чоловіка оперативно доставили до медустанови.

Днепропетровщина: этой ночью агрессор целился по Марганецкой громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцево, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Веселого и Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Масютовка, Западное, Лиман Первый и Кисловка.

Вчера враг из минометов 120 мм обстрелял с. Липцы Харьковского района. Зафиксировано попадание на открытую территорию.

В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственная постройка, произошел пожар на открытой территории.

Луганщина: противник снова активизировался на Сватовщине - попытался наступать на Стельмаховку, но получил огневой ответ от украинских защитников и отошел. Враг не уменьшает и количество примененной на нашем участке фронта авиации. На этот раз авиаудар он направил по Райгородке и Макеевке.

За сутки оккупанты совершили 105 обстрелов (496 снарядов).

Оккупанты ежедневно несут значительные потери. Их военные госпитали на Луганщине переполнены ранеными.

Донетчина: за минувшие сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов. Среди них: Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт Алексеево-Дружковка, пгт Великая Новоселка, пгт Северное, пгт Очеретино, пгт Нью-Йорк, с.Новоселовка Первая, с.Скучное, с.Керамик, с.Шахтерское, с.Нелиповка.

Повреждены 17 жилых домов (из них 4 - многоквартирных), дом культуры, 2 гражданских автомобиля, ЛЭП, школа, сельскохозяйственная техника, админздание ЧАО "АКХЗ ФМТ", башня "Водафон", админздание отдела развития Торецкой МВА, трансформаторная подстанция.

За сутки на Донетчине: 11 раненых.

Николаевщина: после полуночи силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два вражеских ударных БПЛА.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела (223 снаряда), из них по г. Херсон - 10 обстрелов (37 снарядов).

Оккупанты попали в районы 27 населенных пунктов области.

Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 2 - получили ранения.

Оперативная информация по ликвидации последствий подрыва Квховской ГЭС: по состоянию на утро средний уровень воды составляет 1,67 метра.

Подтопленными остаются 1649 домов в 17 населенных пунктах правобережья. Продолжаем обеспечивать людей продуктами питания и питьевой водой.

Продолжается откачка воды, там где снизился уровень затопления. За прошедшие сутки спасатели помогли жителям 88 домов. Оттуда откачали более 22 тонн воды.

Эпидситуация в регионе также стабильная. Случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано.