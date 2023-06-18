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Новое правительство в Финляндии: стали известны имена министров иностранных дел и обороны

"Европейская правда"Воскресенье, 18 июня 2023, 19:43
Новое правительство в Финляндии: стали известны имена министров иностранных дел и обороны
Элина Валтонен, Фото: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии определились со своими кандидатами на должности министров, закрепленные за ними по коалиционному соглашению.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Как известно, премьер-министром станет лидер "Национальной коалиции" Петтери Орпо. Также партия объявила министров по своей квоте, к ним относятся самые важные для Украины должности глав МИД и Минобороны.

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Министром иностранных дел, как и прогнозировали СМИ, предложили Элину Валтонен. Валтонен получила образование в сфере экономики, финансов и информационных технологий, до начала политической карьеры работала в инвестиционном банкинге.

В 2014 году она впервые стала депутатом от столичного округа Уусимаа, некоторое время была вице-президентом "Национальной коалиции", на местных выборах 2021 года избралась в мэрию Хельсинки, а на последних выборах снова прошла в парламент, установив рекорд по количеству полученных голосов на своем округе в Хельсинки.

Министром обороны избрали Антти Хяккянена. Он имеет юридическое образование, с 2016 года впервые избрался в парламент Финляндии, некоторое время был вице-президентом своей политсилы. В 2017-2019 годах был министром юстиции в правительстве Юхи Сипиля. В 2023 году успешно переизбрался в парламент.

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Антти Хяккянен
Антти Хяккянен
Фото: PETE ANIKARI

Министерство муниципалитетов и регионов возглавит Анна-Кайса Иконен, Министерство социальной безопасности – Санни Гран-Лаасонен, Министерство труда с двухлетней ротацией будут возглавлять Арто Сатонен и Матиас Марттинен.

Министерство науки и культуры первые два года будет возглавлять Сари Мултала, следующие два – Мари-Леена Талвитиэ. Министерство климата и окружающей среды возглавит Кай Мюккянен.

Лидер "Настоящих финнов" Риикка Пурра возглавит министерство финансов. Министром внутренних дел станет Мари Рантанен, юстиции – Лээна Мэри, внешней торговли и развития – Вилле Тавио, социальных вопросов и здоровья – Кайса Юусо, министром транспорта – Лулу Ранн, министерство по вопросам бизнеса на первые 2 года возглавит Вильгельм Юннила, далее Сакари Пуисто.

Единственный портфель "Христианских демократов" – министра сельского и лесного хозяйства – получает их лидер Сари Эссая.

"Шведская народная партия", четвертый коалиционный партнер, еще определяется со своим выбором.

Напомним, в четверг, на седьмую неделю коалиционных переговоров, партии завершили работу над правительственной программой.

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Темы: Финляндия
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