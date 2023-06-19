За минувшие сутки произошло 24 боевых столкновения с врагом – Генштаб

В течение 18 июня между Силами обороны Украины и российским захватчиками произошло 24 боевых столкновения на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось 24 боевых столкновения".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Огирцево, Бударки и Веселое Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Толстодубово, Бачевск, Приволье, Строительное, Белокопытово, Новые Вирки, Ворожба, Белополье, Катериновка, Ободы, Писаревка, Запселье, Степное, Искрисковщина, Гирино, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спирного, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимильяновка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой области; Левадного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Лобково, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Вировка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и 7 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.