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В небе над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 30 воздушных вражеских целей – КГВА

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 04:55
В небе над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 30 воздушных вражеских целей – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY Images

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что ночью 2 июня в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы ПВО обнаружила и уничтожила более 30 воздушных целей различного типа.

Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Террор Киева воздушными атаками продолжается. Сумасшедшие террористы практически без пауз нападают на столицу. За последние 6 дней рашисты нанесли уже 6-й воздушный удар по городу! И каждый раз враг менял оружие.

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После баллистических ракет в этот раз атака была комбинированной - дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555".

Детали: Попко отметил, что синхронно, с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным - барражирующие боеприпасы "Shahed".

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа.

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Также начальник КГВА добавил, что информация о разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.

Обновлено в 05:04. Кличко сообщил, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.

Позже Воздушные силы уточнили, что в ночь на 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которыми враг атаковал, в частности, Киевскую область.

Темы: КиевПВО
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