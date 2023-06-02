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Воздушные силы уничтожили все 15 ракет и 21 дрон во время ночной атаки

Ольга Глущенко, Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 09:45
Воздушные силы уничтожили все 15 ракет и 21 дрон во время ночной атаки
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

В ночь на 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которыми враг атаковал, в частности, Киевщину.

Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется".

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Напомним: Раньше начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что ночью 2 июня в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы ПВО обнаружила и уничтожила более 30 воздушных целей различного типа.

Дополнено: Воздушные силы ВСУ уточнили, что уничтожено 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

Дословно Воздушные силы: "Сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131" - около 23.00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.

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Около 3.00 часов крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону".

Темы: КиевПВОГенштаб
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