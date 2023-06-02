Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты навезли взрывчатки на химзавод в Крыму, готовят провокацию − Херсонская ОВА

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 11:26
Оккупанты навезли взрывчатки на химзавод в Крыму, готовят провокацию − Херсонская ОВА
Крымский титан. Фото РИА Новости

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики готовят очередную химическую провокацию, чтобы остановить ВСУ и обвинить Украину в экологическом терроризме. 

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

Возможный взрыв повлечет выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды".

Детали: По словам Прокудина, в случае провокации пострадают жители Крыма и как минимум еще 7 областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор.

Он опубликовал памятку для населения с алгоритмом действий на случай химической опасности и добавил, что власть постоянно следит за этой ситуацией и готова оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. 

 
 

"Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", − подытожил Прокудин.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьКрымоккупацияпровокации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛегион "Свобода России": Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгодской области

ИнфографикаТолько 40% словаков и 46% болгар верят в нападение РФ на Украину; показатели Венгрии исправились

фото, инфографикаСитуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин

В США разбился самолет, его перехватывали истребители – СМИ

фото, видеоВ России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики

видеоВ Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины

Все новости...
Враг активизировался на двух направлениях – Череватый
В ОП назвали состав европейской "коалиции истребителей" для Украины, речь уже не только о F-16
Британская разведка: перед РФ стоит выбор, бросать дополнительные силы под собственную границу или на фронт
Суд закрыл на домашний арест четырех блогеров, которые "засветили" работу ПВО
Последние новости
13:07
Закрытое укрытие в Киеве: прокуратура объяснила, почему только охранника закрыли в СИЗО
12:56
Затулин заявил, что некоторые цели "спецоперации" РФ потеряли смысл. Его могут лишить поста
12:34
ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр
12:21
"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
12:20
Премьер Бельгии подтвердил расследование по использованию ее оружия на территории РФ
12:19
Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября
12:19
Украина не будет использовать F-16 летом – Резников
11:54
фото На Киевщине поймали военкома, который отправлял за границу уклонистов
11:50
У Эрдогана новый министр финансов - обещает возвращение к "рациональной" экономической политике
11:48
инфографикаВ Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе
Все новости...
Реклама: