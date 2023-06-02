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Оккупанты навезли взрывчатки на химзавод в Крыму, готовят провокацию − Херсонская ОВА

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 11:26
Оккупанты навезли взрывчатки на химзавод в Крыму, готовят провокацию − Херсонская ОВА
Крымский титан. Фото РИА Новости

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики готовят очередную химическую провокацию, чтобы остановить ВСУ и обвинить Украину в экологическом терроризме. 

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

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Возможный взрыв повлечет выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды".

Детали: По словам Прокудина, в случае провокации пострадают жители Крыма и как минимум еще 7 областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор.

Он опубликовал памятку для населения с алгоритмом действий на случай химической опасности и добавил, что власть постоянно следит за этой ситуацией и готова оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. 

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"Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", − подытожил Прокудин.

Темы: Херсонская областьКрымоккупацияпровокации
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