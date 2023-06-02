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Украинские пограничники ответили белорусам: Ваш борщ нынче как тюремная баланда

Елена РощинаПятница, 2 июня 2023, 11:40
Украинские пограничники ответили белорусам: Ваш борщ нынче как тюремная баланда
"Вместе победим рашизм": плакат на украино-белорусской границе, скриншот из видео ГПСУ

Украинские пограничники на границе с Беларусью провозгласили на белорусском языке заявление о ментальном различии двух народов, апеллируя к примеру с борщом, который ранее использовали белорусские пограничники.  

Источник: Государственная пограничная служба Украины, видеозапись в ее Telegram

Дословно: "Ваш борщ весьма отличается от нашего. Потому что теперь белорусский борщ скорее напоминает российские щи, даже если добавить в него больше бульбы (картофеля – ред.).

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Это совсем не то, что было до того момента, когда вы использовали нож, который вы воткнули в спину украинцам. 

Жаль иметь соседей, которые, говоря об определенной идентичности и родстве, стремятся быть рабами и не имеют с нами ничего общего.

Запишите в свою память и кулинарную книгу, что украинцы – свободолюбивая нация. Мы всегда боремся за свою независимость. Вы на это не способны и много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда.

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Поэтому ваше нынешнее бульбовое варево по консистенции похоже на тюремную баланду, совсем не похоже на наш украинский борщ".

Детали: Украинские пограничники заявили, что они – не рабы, чтобы есть белорусский борщ.  

Они посоветовали белорусам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно лишенными свободы.

"А до того ешьте сами и не поперхнитесь. К себе вас не приглашаем. И настоятельно советуем вам оставаться на своей территории, потому что вы пожалеете", – заявили украинцы.

Пограничники также призвали белорусских пограничников учить собственный белорусский язык и отбросить язык оккупанта, то есть русский. 

В конце они включили коллегам через границу "музыкальный подарок" – украинскую песню "Враже".

Этому предшествовало: 31 мая Государственная пограничная служба Украины сообщила, что белорусские пограничники на границе включили аудиопропаганду на украинском языке о "единстве народов" на примере "общего культурного достояния - борща".

Темы: Пограничная службаБеларусь
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