Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские пограничники ответили белорусам: Ваш борщ нынче как тюремная баланда

Елена РощинаПятница, 2 июня 2023, 11:40
Украинские пограничники ответили белорусам: Ваш борщ нынче как тюремная баланда
"Вместе победим рашизм": плакат на украино-белорусской границе, скриншот из видео ГПСУ

Украинские пограничники на границе с Беларусью провозгласили на белорусском языке заявление о ментальном различии двух народов, апеллируя к примеру с борщом, который ранее использовали белорусские пограничники.  

Источник: Государственная пограничная служба Украины, видеозапись в ее Telegram

Дословно: "Ваш борщ весьма отличается от нашего. Потому что теперь белорусский борщ скорее напоминает российские щи, даже если добавить в него больше бульбы (картофеля – ред.).

Это совсем не то, что было до того момента, когда вы использовали нож, который вы воткнули в спину украинцам. 

Жаль иметь соседей, которые, говоря об определенной идентичности и родстве, стремятся быть рабами и не имеют с нами ничего общего.

Запишите в свою память и кулинарную книгу, что украинцы – свободолюбивая нация. Мы всегда боремся за свою независимость. Вы на это не способны и много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда.

Поэтому ваше нынешнее бульбовое варево по консистенции похоже на тюремную баланду, совсем не похоже на наш украинский борщ".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Украинские пограничники заявили, что они – не рабы, чтобы есть белорусский борщ.  

Они посоветовали белорусам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно лишенными свободы.

"А до того ешьте сами и не поперхнитесь. К себе вас не приглашаем. И настоятельно советуем вам оставаться на своей территории, потому что вы пожалеете", – заявили украинцы.

Пограничники также призвали белорусских пограничников учить собственный белорусский язык и отбросить язык оккупанта, то есть русский. 

В конце они включили коллегам через границу "музыкальный подарок" – украинскую песню "Враже".

Этому предшествовало: 31 мая Государственная пограничная служба Украины сообщила, что белорусские пограничники на границе включили аудиопропаганду на украинском языке о "единстве народов" на примере "общего культурного достояния - борща".

Темы: Пограничная службаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Пограничная служба
На границе с РБ включили "бульбоИПСО" о совместном борще. ГПСУ ответила: Щи ешьте сами!
Россияне взорвали дорогу на стыке границы Украины с РФ и Беларусью
Лукашенко сменил главного пограничника РБ. В ГПСУ шутят: после украинского троллинга
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: