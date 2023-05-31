На границе с РБ включили "бульбоИПСО" о совместном борще. ГПСУ ответила: Щи ешьте сами!

На границе Украины с Беларусью пограничники государства-пособника агрессора включили аудиопропаганду о "единстве народов" на примере "общего культурного достояния - борща", украинские пограничники ответили.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Дословно: "Новый председатель белорусских пограничников решил, что накормленные подчиненные - лучше, чем вооруженные! Поэтому пока техника в боксах, бульбоИПСО всем составом рвануло переписывать рецепт украинского борща на белорусский мотив! Однако, сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка"...

Одним словом, хорошая попытка, но НЕТ!".

Детали: Украинские пограничники обнародовали видео с пропагандой, которая звучит со стороны РБ возле государственной границы на Житомирщине о сходстве белорусского и украинского борща с незначительными отличиями. В сопутствующем комментарии, обращаясь к неуважаемым "коллегам", бойцы ГПСУ отметили разительное различие между рецептами наших народов и главное - разницу в ментальности.

Дословно: "Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что сейчас белорусский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот самый, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев.

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Обидно иметь соседей, которые, говоря о какой-то идентичности и родстве, тяготеют к тому, чтобы быть рабами и не имеют с нами ничего общего. Навсегда запечатлейте себе в памяти и в вашей кулинарной книге, что украинцы - свободолюбивая нация. За свою независимость мы всегда боремся. Зато вы на это не способны и уже много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда.

Поэтому ваше нынешнее картофельное варево, что по консистенции похоже на тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Вместо этого советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенными.

А до этого - ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и настойчиво советуем оставаться на своей территории. Потому что пожалеете!".

Напомним: 30 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Константина Молостова новым главой Госпогранкомитета РБ, уволив с этой должности Анатолия Лапо, которому глава ГПСУ Сергей Дейнеко передавал "30 серебреников".

Украинские пограничники с юмором отреагировали на эту "рокировку", предположив, что это кадровое решение принято после троллинга ГПСУ в адрес белорусских коллег (накануне было обнародовано шуточное видео на тему "возможен ли штурм со стороны Беларуси" и белорусскими военными, которые не могли завести авто вблизи границы).