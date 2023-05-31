Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с РБ включили "бульбоИПСО" о совместном борще. ГПСУ ответила: Щи ешьте сами!

Валентина РоманенкоСреда, 31 мая 2023, 14:01
На границе с РБ включили бульбоИПСО о совместном борще. ГПСУ ответила: Щи ешьте сами!
Борщ. иллюстративное фото из Википедии

На границе Украины с Беларусью пограничники государства-пособника агрессора включили аудиопропаганду о "единстве народов" на примере "общего культурного достояния - борща", украинские пограничники ответили.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Дословно: "Новый председатель белорусских пограничников решил, что накормленные подчиненные - лучше, чем вооруженные! Поэтому пока техника в боксах, бульбоИПСО всем составом рвануло переписывать рецепт украинского борща на белорусский мотив! Однако, сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка"...

Одним словом, хорошая попытка, но НЕТ!".

Детали: Украинские пограничники обнародовали видео с пропагандой, которая звучит со стороны РБ возле государственной границы на Житомирщине о сходстве белорусского и украинского борща с незначительными отличиями. В сопутствующем комментарии, обращаясь к неуважаемым "коллегам", бойцы ГПСУ отметили разительное различие между рецептами наших народов и главное - разницу в ментальности.

Дословно: "Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что сейчас белорусский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот самый, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Обидно иметь соседей, которые, говоря о какой-то идентичности и родстве, тяготеют к тому, чтобы быть рабами и не имеют с нами ничего общего. Навсегда запечатлейте себе в памяти и в вашей кулинарной книге, что украинцы - свободолюбивая нация. За свою независимость мы всегда боремся. Зато вы на это не способны и уже много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда.

Поэтому ваше нынешнее картофельное варево, что по консистенции похоже на тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Вместо этого советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенными.

А до этого - ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и настойчиво советуем оставаться на своей территории. Потому что пожалеете!".

Напомним: 30 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Константина Молостова новым главой Госпогранкомитета РБ, уволив с этой должности Анатолия Лапо, которому глава ГПСУ Сергей Дейнеко передавал "30 серебреников".

Украинские пограничники с юмором отреагировали на эту "рокировку", предположив, что это кадровое решение принято после троллинга ГПСУ в адрес белорусских коллег (накануне было обнародовано шуточное видео на тему "возможен ли штурм со стороны Беларуси" и белорусскими военными, которые не могли завести авто вблизи границы).

Темы: БеларусьпропагандавойнаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Беларусь
Лукашенко сменил главного пограничника РБ. В ГПСУ шутят: после украинского троллинга
Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня
Украинские пограничники потроллили белорусскую армию
Последние новости
04:54
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей врага – КГВА
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
Все новости...
Реклама: