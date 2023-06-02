Суд закрыл на домашний арест четырех блогеров, которые "засветили" работу ПВО

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста блогерам, которые распространяли видео о работе ПВО в социальных сетях.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП и в Telegram

Детали: Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал блогерам, которые распространяли в интернете информацию о работе систем ПВО и последствиях поражения воздушных целей, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Реклама:

Согласно решению суда, подозреваемым запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.

Что предшествовало: 31 мая Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры объявила подозрение по статье "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения" четырем блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО во время обстрелов Киева 16 мая.

Одной из этих блогеров является жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме, певица Инна Воронова.

ВИДЕО ДНЯ

По данным УП, имена других трех подозреваемых - Дарья Семенченко, Ольга Дидовец и Людмила Нужна.