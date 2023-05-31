СБУ объявила подозрения блогерам, засветившим работу ПВО: среди них - жена наркодилера

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в среду объявила подозрение нескольким блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО во время обстрелов Киева 16 мая.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: Подозрение подготовлено по статье "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Реклама:

Одной из этих блогеров является жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме, певица Инна Воронова.

Обновлено: Пресс-служба СБУ уточнила, что спецслужба объявила о подозрении четырем блогерам, которые "засветили" работу ПВО 16 мая.

По данным УП, имена других трех подозреваемых - Дарья Семенченко, Ольга Дидовец и Людмила Нужна.

ВИДЕО ДНЯ

Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Одна из них - 32-летняя киевлянка - выложила запрещенный контент в своих соцсетях и отправила его администратору одного из популярных Телеграмм-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая - 36-летняя киевлянка - опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в собственном Инстаграм-аккаунте.

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая - уроженка Сумщины, которая проживает в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в различные мессенджеры.

Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

В отношении еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и которых сразу разоблачила СБУ, следственные действия продолжаются.

Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Что предшествовало: Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.

Инна Воронова во время ночной атаки россиян на Киев 16-го мая сняла в сториз кадры работы украинской ПВО. Вскоре певица удалила видео и записала обращение с кучей извинений.