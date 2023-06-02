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Боевая саранча Украины атаковала Россию: роспропаганда придумала новую историю

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 15:27
Боевая саранча Украины атаковала Россию: роспропаганда придумала новую историю
Скрин из видео Риа новости

Российская пропаганда рассказала россиянам, что украинские бойцы выращивали саранчу из США в ангаре, откуда насекомые пешком выходили и атаковали посевы Луганской области и России.

Источник: РИА Новости

Детали: Российская пропаганда показала женщину в военной форме, которая якобы нашла в санитарной станции "письмо" 2019 года. В нем украинскую бригаду просят "обеспечить сопровождение груза из Вашингтонского исследовательского университета в Миссури на территорию Луганского облрыбкомбината".

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Далее женщина рассказывает, что она "посмотрела в интернете" и обнаружила, что лаборатория этого университета занималась выведением боевых насекомых и ставила эксперименты на саранче в "саперном деле".

 

Женщина уверяет, что на Луганщине есть идеальные условия для "легкого и быстрого" разведения саранчи. Далее российская пропаганда показывает, как женщина прогуливается по ангару:

Прямая речь: "На то, что здесь, в ангаре, находились личинки саранчи, указывает большое количество опилок с песком - это субстрат для развития личинок или для какого-то их хранения, пока они не попадут в питательную среду".

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Больше деталей: Далее оператор навел камеру на "крылья саранчи", которые случайно нашлись на полу. Также они показали якобы сгоревшую саранчу, с которой, по словам женщины, "что-то произошло под воздействием химии".

 

Прямая речь: "Из селитры делались дымовые шашки, которые создавали плотный барьер, чтобы саранча не летела по ветру. Местные жители говорят, что сначала саранча не летела. В направлении того ручейка (показывает рукой - ред.) она пешком вышла. То есть сначала не летела, а когда начали все жечь - она поднялась (в воздух - ред.) и начала лететь в сторону "ЛНР" и России".

Еще больше деталей: Другой якобы военный рассказывает, что лужи на земле ангара указывают на то, что здесь разгружали химикаты, а зрителю показывают лужу якобы "ядовитого цвета".

 

Женщина уверяет россиян, что одинаковый размер саранчи, которая вылетела в июле, свидетельствует о том, что ее происхождение является неестественным. Об этом, как она сама отметила, ей сказали "местные экологи". Далее роспропаганда показывает якобы свидетелей налета саранчи.

Темы: РосcияпропагандаСМИЛуганская область
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