Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевая саранча Украины атаковала Россию: роспропаганда придумала новую историю

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 15:27
Боевая саранча Украины атаковала Россию: роспропаганда придумала новую историю
Скрин из видео Риа новости

Российская пропаганда рассказала россиянам, что украинские бойцы выращивали саранчу из США в ангаре, откуда насекомые пешком выходили и атаковали посевы Луганской области и России.

Источник: РИА Новости

Детали: Российская пропаганда показала женщину в военной форме, которая якобы нашла в санитарной станции "письмо" 2019 года. В нем украинскую бригаду просят "обеспечить сопровождение груза из Вашингтонского исследовательского университета в Миссури на территорию Луганского облрыбкомбината".

 

Далее женщина рассказывает, что она "посмотрела в интернете" и обнаружила, что лаборатория этого университета занималась выведением боевых насекомых и ставила эксперименты на саранче в "саперном деле".

 

Женщина уверяет, что на Луганщине есть идеальные условия для "легкого и быстрого" разведения саранчи. Далее российская пропаганда показывает, как женщина прогуливается по ангару:

Прямая речь: "На то, что здесь, в ангаре, находились личинки саранчи, указывает большое количество опилок с песком - это субстрат для развития личинок или для какого-то их хранения, пока они не попадут в питательную среду".

Больше деталей: Далее оператор навел камеру на "крылья саранчи", которые случайно нашлись на полу. Также они показали якобы сгоревшую саранчу, с которой, по словам женщины, "что-то произошло под воздействием химии".

ВИДЕО ДНЯ
 

Прямая речь: "Из селитры делались дымовые шашки, которые создавали плотный барьер, чтобы саранча не летела по ветру. Местные жители говорят, что сначала саранча не летела. В направлении того ручейка (показывает рукой - ред.) она пешком вышла. То есть сначала не летела, а когда начали все жечь - она поднялась (в воздух - ред.) и начала лететь в сторону "ЛНР" и России".

Еще больше деталей: Другой якобы военный рассказывает, что лужи на земле ангара указывают на то, что здесь разгружали химикаты, а зрителю показывают лужу якобы "ядовитого цвета".

 

Женщина уверяет россиян, что одинаковый размер саранчи, которая вылетела в июле, свидетельствует о том, что ее происхождение является неестественным. Об этом, как она сама отметила, ей сказали "местные экологи". Далее роспропаганда показывает якобы свидетелей налета саранчи.

Темы: РосcияпропагандаСМИЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Росcия
Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка
Белгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"
Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього отримає тільки Путін
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: