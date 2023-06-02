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Пригожин заявил, что Минобороны РФ заминировало для "вагнеровцев" пути отхода из Бахмута

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 20:56
Пригожин заявил, что Минобороны РФ заминировало для вагнеровцев пути отхода из Бахмута
ПРИГОЖИН, СКРИНШОТ

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пути отхода из Бахмута для его наемников заминировали представители Минобороны России.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь: "Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида.

Все это было на управлении. Сейчас ведется расследование.

Закладывали эти снаряды представители Министерства обороны (РФ - ред.). На вопрос, для чего они это делали, они тыкали пальцем вверх.

Эти заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому, можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК "Вагнер"".

Детали: Боевик заявил, что никто из его наемников не пострадал.

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Пригожин считает, что это было попыткой "публичной порки".

Предыстория:

  • Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после 1 июня его наемников не будет на всей линии фронта в Украине как минимум два месяца. Институт изучения войны считает, что ЧВК "Вагнер" может пропустить основные этапы контрнаступления Украины.

Темы: ВагнерБахмутПригожинвойна
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