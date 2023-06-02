Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 21:29
Возле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

В оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборационистами, по предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетман", который угощал оккупантов.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Дословно: "Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы.

Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения.

По предварительной информации среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил рашистов".

Детали: Федоров добавил, что сейчас уточняется информация о погибших и раненых оккупантов и коллаборационистов.

В то же время российские пропагандисты сообщат, что "предприниматель"-владелец авто и 3-е его пассажиров - погибли.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Мелитопольвойнаколлаборационизмоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього отримає тільки Путін
ССО показали филигранное уничтожение российских оккупантов в дельте Днепра
Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшие, ранения получил 3-летний ребенок
Пригожин заявил, что Минобороны РФ заминировало для "вагнеровцев" пути отхода из Бахмута
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: