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Возле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 21:29
Возле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

В оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборационистами, по предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетман", который угощал оккупантов.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Дословно: "Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы.

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Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения.

По предварительной информации среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил рашистов".

Детали: Федоров добавил, что сейчас уточняется информация о погибших и раненых оккупантов и коллаборационистов.

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В то же время российские пропагандисты сообщат, что "предприниматель"-владелец авто и 3-е его пассажиров - погибли.

Темы: Мелитопольвойнаколлаборационизмоккупация
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