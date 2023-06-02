Возле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров
В оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборационистами, по предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетман", который угощал оккупантов.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров
Дословно: "Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы.
Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения.
По предварительной информации среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил рашистов".
Детали: Федоров добавил, что сейчас уточняется информация о погибших и раненых оккупантов и коллаборационистов.
В то же время российские пропагандисты сообщат, что "предприниматель"-владелец авто и 3-е его пассажиров - погибли.