Данилов отреагировал на слова Ли Хуэя об "открытой двери" для переговоров с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается "открывать двери" для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы двери (для переговоров - ред.) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу - что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся".

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Детали: По словам секретаря СНБО, позиция других стран относительно переговоров объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".

Данилов напомнил, что требования Украины достаточно просты: границы 91-го года, ответственность Путина и его сообщников за все преступления, компенсации за ущерб и гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Данилов отреагировал на информацию, что несмотря на санкции России удается собирать оружие и дроны с иностранными комплектующими.

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По словам главы СНБО, Украине и союзникам нужно разобраться с этим и теми странами, которые помогают России.

В частности, его смущает то, что в иранских "Шахедах" есть комплектующие не только из России и Ирана. Он предполагает, что оккупанты заранее подготовились и закупили нужные элементы до введения санкций.

Напомним: