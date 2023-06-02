Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров к более быстрому введению санкций против российских компаний-производителей дронов и ракет, которые используются для массовых обстрелов Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Кулеба заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

По словам главы МИД, с ноября 2022 года Украина передала партнерам перечень из 36 компаний военно-промышленного комплекса России, против которых просили ввести ограничения.

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"Из того списка, который мы просили ввести, откровенно скажу, лишь малая часть компаний попали под санкции. Что мы видим? Непрерывные ракетные атаки, непрерывные дроновые атаки. Чуть ли не каждый день украинцы не спят по ночам из-за воздушной тревоги", – подчеркнул он.

Кулеба заявил: если такая ситуация будет продолжаться и дальше, Киеву "придется вывести откровенность этого публичного разговора на еще более высокий уровень с конкретными странами и объяснениями, почему кто-то не хочет применять эти санкции".

"И пусть тогда коллеги объясняют публично своим гражданам, гражданам Украины – я понимаю, когда речь идет о торговых ограничениях – в чем проблема применить санкции против российского завода, который клепает ракеты, которыми убивают украинцев?", – возмутился глава МИД.

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"Интересно будет услышать, какие бизнес-интересы и политические интересы находятся под угрозой от введения санкций против российских предприятий, которые производят ракеты и дроны", – добавил он.

Россия значительно активизировала воздушные атаки по Украине с конца марта, и только за май Киев подвергся ночным ударам ракет и дронов восемнадцать раз. В ночь на 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которыми враг атаковал, в частности, Киевскую область.