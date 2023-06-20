Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдепе рассказали, как может состояться передача Украине F-16

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 12:42

Потенциальная передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Military Times.

По его словам, хотя США пока не объявили о намерении передать истребители Украине, они поддерживают такие планы со стороны союзников.

Браун отметил, что процесс передачи Украине современных самолетов должен быть "целостным" и включать обучение как пилотов, так и техников.

Реклама:

Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение этих пилотов, еще до того, как разрешение на передачу самолетов появится.

Затем необходимо будет определить, каким образом будет происходить передача истребителей Украине.

Браун рассказал, что Государственный департамент уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих стран.

ВИДЕО ДНЯ

Он не назвал сроки, когда будут готовы эти документы, но сказал, что "это сейчас проходит гораздо быстрее".

Напомним, что Дания и Нидерланды возглавляют "коалицию истребителей", которая обсуждает обучение украинских пилотов на западных боевых самолетах и потенциальные поставки истребителей.

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16 при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Рютте заявлял, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но "серьезно рассматривает" такой вариант.

Темы: истребителиСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
истребители
Обучение украинских летчиков на F-16 может состояться в Румынии - СМИ
Наши пилоты полетят на F-16 через четыре месяца обучения – Резников
Резников раскрыл детали договоренностей учений украинских пилотов и инженеров на F-16
Последние новости
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
14:10
видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
13:58
Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО
Все новости...
Реклама: