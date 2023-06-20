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В Госдепе рассказали, как может состояться передача Украине F-16

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 12:42

Потенциальная передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Military Times.

По его словам, хотя США пока не объявили о намерении передать истребители Украине, они поддерживают такие планы со стороны союзников.

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Браун отметил, что процесс передачи Украине современных самолетов должен быть "целостным" и включать обучение как пилотов, так и техников.

Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение этих пилотов, еще до того, как разрешение на передачу самолетов появится.

Затем необходимо будет определить, каким образом будет происходить передача истребителей Украине.

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Браун рассказал, что Государственный департамент уже работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих стран.

Он не назвал сроки, когда будут готовы эти документы, но сказал, что "это сейчас проходит гораздо быстрее".

Напомним, что Дания и Нидерланды возглавляют "коалицию истребителей", которая обсуждает обучение украинских пилотов на западных боевых самолетах и потенциальные поставки истребителей.

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16 при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Рютте заявлял, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но "серьезно рассматривает" такой вариант.

Темы: истребителиСШАУкраина
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