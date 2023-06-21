Путь к кандидатству: Еврокомиссия может дать оценку прогрессу Украины уже в среду

Еврокомиссия может объявить устную промежуточную оценку по выполнению Украиной кандидатских рекомендаций на день раньше, чем анонсировали – уже в среду 21 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

В своем выступлении она отметила, что Украина, несмотря на войну, продолжает реформы быстрыми темпами.

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"Мы в ЕС хотим ответить на эти усилия и упорство, и поэтому сегодня Еврокомиссия представляет новую устную оценку прогресса, которого Украина достигла в судебной, антикоррупционной реформе, новых законах по медиа, по нацменьшинствам", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что таким образом Украина посылает мощный сигнал инвесторам, а частный сектор будет играть очень важную роль в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что устную оценку обнародуют в четверг, 22 июня, в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое состоится в Стокгольме.