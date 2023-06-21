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Большинство украинцев считает систему управления государством военными плохой – опрос

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 13:34
Большинство украинцев считает систему управления государством военными плохой – опрос
иллюстративное фото ВСУ

Большая война с РФ увеличила число приверженцев "военного режима" в Украине, но подавляющее большинство граждан считают такую систему управления государством плохой.

Источник: данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года в рамках проекта программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине, которые приводит "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что ситуация широкомасштабной войны привела к росту в Украине доли респондентов, которые считают "скорее хорошей" или "очень хорошей" систему, когда правят военные или военный режим (до 28%), тогда как в 2017г. таких было 12%. Однако, подавляющее большинство (71%) украинцев и сейчас считают такую систему плохой.

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Вместе с тем, следует отметить, что 26% опрошенных в Украине считают хорошими одновременно и систему, когда правят военные или военный режим, и демократическую систему (91% тех, кто считает хорошей систему, когда правят военные или военный режим, также считают хорошей демократическую систему).

То есть "военный режим" преимущественно воспринимается как средство защиты демократии в условиях военного противостояния с агрессором.

Как отмечают социологи, в течение последних шести лет росла оценка гражданами уровня демократичности в управлении страной. Средний балл, характеризующий, насколько демократично управляется наша страна (по 10-балльной шкале, где 1 означает "совсем не демократично", 10 - "абсолютно демократично"), вырос с 3,8 в 2017 г., до 5,1 в 2020 г. и до 6,2 в 2023 г.

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По сравнению с 2020г. в Украине снизилась с 34% до 28% доля граждан, которые считают, что политическая система не позволяет им влиять на действия правительства. Вместе с тем, также уменьшилась с 17% до 12% суммарная доля тех, кто считает, что политическая система позволяет таким людям как они, влиять на действия правительства "безусловно", или "в достаточной степени".

В целом же оценка гражданами того, насколько они способны влиять на ход собственной жизни, за последние несколько лет практически не изменилась и находилась в пределах 5,8-6,2 баллов по десятибалльной шкале.

Справка: Социологами было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборки соответствует демографической структуре взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Темы: социологиявластьармия
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