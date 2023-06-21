Американские бомбардировщики приземлились в Швеции "впервые в современной истории"

Стратегические бомбардировщики США впервые прибыли в Швецию для проведения совместных военных учений со страной-претендентом на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Швеция, которая в прошлом году отказалась от двух веков военной внеблоковости ради членства в НАТО, объявила в начале этого месяца, что готова принять войска и технику НАТО на своей территории еще до того, как станет членом Альянса.

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Два американских самолета B-1B Lancers приземлились в аэропорту Лулео-Каллакс на севере Швеции в понедельник, 19 июня, сообщили военные.

"Мы проводим совместные учения, как военно-воздушных сил, так и армии, с бомбардировочной оперативной группой", – сказала пресс-секретарь ВВС Луиза Левин.

Она не сообщила, как долго будут продолжаться учения.

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В заявлении военных сказано, что "впервые в современной истории американские бомбардировщики приземлились в Швеции".

"В эти смутные времена и в ожидании членства в НАТО важно иметь сильных партнеров", – говорится в заявлении.

Швеция, в отличие от Финляндии, которая стала членом НАТО в апреле, еще не завершила процесс вступления, поскольку ее заявку до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

Объявляя о решении принять войска и технику НАТО до вступления, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что их присутствие будет служить сдерживающим фактором против любых возможных действий России со стороны Балтийского моря.

"Это решение посылает четкий сигнал России и усиливает оборону Швеции", – сказал он.