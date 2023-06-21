Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американские бомбардировщики приземлились в Швеции "впервые в современной истории"

Среда, 21 июня 2023, 18:36
Американские бомбардировщики приземлились в Швеции впервые в современной истории
Фото ВВС Швеции

Стратегические бомбардировщики США впервые прибыли в Швецию для проведения совместных военных учений со страной-претендентом на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Швеция, которая в прошлом году отказалась от двух веков военной внеблоковости ради членства в НАТО, объявила в начале этого месяца, что готова принять войска и технику НАТО на своей территории еще до того, как станет членом Альянса.

Два американских самолета B-1B Lancers приземлились в аэропорту Лулео-Каллакс на севере Швеции в понедельник, 19 июня, сообщили военные.

Реклама:

"Мы проводим совместные учения, как военно-воздушных сил, так и армии, с бомбардировочной оперативной группой", – сказала пресс-секретарь ВВС Луиза Левин.

Она не сообщила, как долго будут продолжаться учения.

В заявлении военных сказано, что "впервые в современной истории американские бомбардировщики приземлились в Швеции".

ВИДЕО ДНЯ

"В эти смутные времена и в ожидании членства в НАТО важно иметь сильных партнеров", – говорится в заявлении.

Швеция, в отличие от Финляндии, которая стала членом НАТО в апреле, еще не завершила процесс вступления, поскольку ее заявку до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

Объявляя о решении принять войска и технику НАТО до вступления, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что их присутствие будет служить сдерживающим фактором против любых возможных действий России со стороны Балтийского моря.

"Это решение посылает четкий сигнал России и усиливает оборону Швеции", – сказал он.

Темы: СШАШвецияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN

ISW: Путин нуждается в силах "Вагнера", а тем, кто поедет за Пригожиным, не простит

США заявили, что продолжат давление на ЧВК "Вагнер"

США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби

фотоЖена "слуги" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

фотоВо Франковске произошла стрельба, есть раненый

Все новости...
США
Госдеп прокомментировал слова Байдена о "диктаторе Си"
Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО из-за позиции Байдена - СМИ
Блинкен рассказал главе МИД Турции, почему важно сейчас взять Швецию в НАТО
Последние новости
11:38
Rheinmetall от имени Нидерландов в 2024 году поставит Украине 14 танков Leopard 2
11:29
Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает
11:25
видео"Мой лучший чемпионат Европы": как толкательница ядра выступила за сборную Бельгии в беге с барьерами
11:20
ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено
11:16
"Вагнер" начал передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ – росСМИ
11:00
G7 обсуждала риски для ядерных запасов РФ из-за попытки мятежа – СМИ
10:39
Агросектор в коме: анализ свежеопубликованных данных Госстата
10:32
Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железнодорожную дорогу
10:31
Лидер пророссийской партии Болгарии призвал к уничтожению оппонентов
10:15
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Все новости...
Реклама: