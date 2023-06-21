Россия будет оставаться угрозой для Чехии "на ближайшие десятилетия" - МИД

Чешское правительство в среду одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Согласно документу, чешская политика в отношении России будет определяться содействием победе Украины, сотрудничества с союзниками, международной изоляции России, минимизации ее влияния в Чехии, укреплении обороноспособности, устойчивости и противодействия гибридному влиянию Москвы.

Также Прага считает необходимым поддержку Украины и других государств-соседей ЕС, которые стоят перед последствиями войны, работу с русским меньшинством в Чехии, а также поддержку российского гражданского общества и правозащитников, демократической оппозиции и независимых журналистов.

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Чешская дипломатия считает, что контакты с официальными российскими структурами должны и в дальнейшем ограничиваться базовым уровнем в четко определенных сферах, согласованных с Министерством иностранных дел.

По мнению МИД Чехии, Россия своей войной против Украины и враждебным поведением в отношении Запада подтвердила, что является главной угрозой для безопасности, свободы и демократии, а также для всего демократического мира.

Ведомство указывает, что агрессивность нынешнего российского режима может расти как внутри страны, так и за ее пределами. "Все большее русское меньшинство в Чешской Республике станет более значимым фактором в отношениях", – также заявили в министерстве.

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Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.