Обучение украинских летчиков на F-16 может состояться в Румынии - СМИ

Государства, входящие в так называемую коалицию истребителей, рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Об этом двое американских источников сообщили Politico, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников издания, "коалиция истребителей" работает над договоренностью о проведении авиационных учений на одном из полигонов в Румынии. Вероятно, обучение будет вести компания Lockheed Martin, которая производит F-16.

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Европейские чиновники публично не подтверждали и не опровергали, что предложение обучать украинских летчиков в Румынии действительно обсуждается.

Военно-воздушные силы Румынии имеют на вооружении 17 подержанных самолетов F-16, приобретенных в Португалии, и планируют приобрести еще 32 самолета у Норвегии. Однако недавно Бухарест одобрил план приобретения более совершенных F-35.

Страна играет важную роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства – международной оперативной группе, которая занимается постоянным патрулированием европейского неба с целью быстрого реагирования на нарушения воздушного пространства.

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В Министерстве обороны Румынии на запрос Politico не подтвердили и не опровергли, что рассматривают возможность обучения украинских летчиков на своей территории, и отметили, что "приветствуют инициативу создания коалиции стран-членов НАТО с целью подготовки летчиков на F-16".

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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