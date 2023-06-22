Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Сальдо ударить по мосту через Дунай

Министерство иностранных дел Молдовы осудило недавние заявления Владимира Сальдо, ставленника Российской Федерации в оккупированной части Херсонской области, в которых прозвучали прямые угрозы в адрес Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на заявление ведомства сообщает TVR Moldova.

МИД сообщил, что посол России в Республике Молдова будет срочно вызван для предоставления соответствующих объяснений.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения", – говорится в заявлении ведомства.

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Российский ставленник в Херсонской области предъявил Киеву, что удар по мосту осуществили в памятный день для РФ, и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

"Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – заявил он.