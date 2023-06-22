Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Сальдо ударить по мосту через Дунай

Четверг, 22 июня 2023, 12:54

Министерство иностранных дел Молдовы осудило недавние заявления Владимира Сальдо, ставленника Российской Федерации в оккупированной части Херсонской области, в которых прозвучали прямые угрозы в адрес Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на заявление ведомства сообщает TVR Moldova.

МИД сообщил, что посол России в Республике Молдова будет срочно вызван для предоставления соответствующих объяснений.

Реклама:

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием предоставить соответствующие объяснения", – говорится в заявлении ведомства.

Российский ставленник в Херсонской области предъявил Киеву, что удар по мосту осуществили в памятный день для РФ, и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

"Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МолдоваоккупацияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: