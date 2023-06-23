За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 22 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 30 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

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Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Агрессор сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось более 30 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Огирцево и Плетеневка Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Степное Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимильяновка, Марьинка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевое, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.