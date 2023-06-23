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Rheinmetall поставит Украине еще 20 Marder этим летом

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 12:34
Rheinmetall поставит Украине еще 20 Marder этим летом
Фото: Getty Images

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует этим летом поставить в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Соответствующий график выполнения уже объявленного в начале июня заказа компания подтвердила в пятницу в Дюссельдорфе. За технику, которая находилась на складах Бундесвера, заплатит правительство Германии.

Это будет означать, что Украина получит всего 60 Marder: 40 от Rheinmetall и 20 со складов Бундесвера.

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Rheinmetall предлагает еще 60, и работа над этим уже ведется на заводах в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен). Из этих 60, по словам компании, до 10 могут быть завершены ежемесячно.

Отдельно от прямых поставок Украине, Греция также получит 40 Marder от Rheinmetall этим летом. Это часть так называемого кругового обмена, в рамках которого страны НАТО передают Украине другую военную технику советского производства.

В среду стало известно, что Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, высокоточные управляемые боеприпасы.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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