Украина может получить F-16 в начале следующего года - СМИ

Передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года, однако конкретные сроки еще не определены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что вопрос о том, какие страны передадут Украине самолеты, остается открытым.

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Источники издания в оборонных кругах рассказали, что самолеты, скорее всего, предоставят Нидерланды и Дания, которые возглавляют программу по обучению украинских пилотов.

В то же время, как добавляют собеседники издания, окончательно этот вопрос еще не решен.

Ранее Politico сообщало, что Румынию рассматривают как возможное место для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.

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Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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