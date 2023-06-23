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Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 16:00

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советует Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии восстановить е-декларирование для чиновников.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"В течение последнего года достижения Украины на пути в ЕС вызвали восхищение. Теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы до осени завершить те несколько дел, которые еще остались. Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, восстановление декларирования имущества – хороший тест на настоящую преданность делу", – написал Маасикас.

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Верховная рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив подать данные о своем состоянии уже после отмены военного положения.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграциядекларации
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