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Враг снова атакует Украину: запустил крылатые ракеты

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 01:15
Враг снова атакует Украину: запустил крылатые ракеты
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

Ночью 24 июня российские оккупанты запустили крылатые ракеты типа Х-101/555, которые летят в сторону украинской территории.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря".

Детали: Воздушные силы отметили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины – 02:20.

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Темы: ракетный ударУкраинаРосcия
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