Враг снова атакует Украину: запустил крылатые ракеты
Суббота, 24 июня 2023, 01:15
Ночью 24 июня российские оккупанты запустили крылатые ракеты типа Х-101/555, которые летят в сторону украинской территории.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря".
Детали: Воздушные силы отметили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины – 02:20.
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