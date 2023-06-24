За минувшие сутки произошло 28 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 23 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами состоялось 28 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Этой ночью противник нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована позже.

Реклама:

За прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed", и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожью.

Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дрона были уничтожены. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА.

Кроме того, враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, пострадали мирные люди.

ВИДЕО ДНЯ

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось более 28 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеневки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Стукаловка, Ободы, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской области и Белогоровка и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромовое, Ивановское, Первомайское и Предтечино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Угледара и Золотой Нивы. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожевое, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожевое в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области; Приднепровское, Никополь Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Шляховое, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Береговое, Велетенское Херсонской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны.