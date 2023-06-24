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СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"

Валентина РоманенкоСуббота, 24 июня 2023, 12:49
СБУ задержала правую руку миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для Калибров
Федосеев в суде. фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины задержала в Днепре россиянина Александра Федосеева - "правую руку" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова, который поставлял украинское титановое сырье для оборонки РФ.

Источник: пресс-служба СБУ, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Согласно материалам спецслужбы, эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья. Там его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

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Официальная должность задержанного - советник гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", которая принадлежит российскому миллиардеру.

Именно через нее Шелков наладил поставки в РФ полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине.

По его поручению, Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом.

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По имеющимся данным, организаторы "схемы" переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 млн долл.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали сделку и проводили комплексные мероприятия для привлечения ее организаторов к ответственности.

Федосеев скрывался от правосудия, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала (по данным УП, это произошло 22 июня -ред.).

Во время обыска у него обнаружили российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Что предшествовало: Следователи СБУ сообщили Шелкову и Федосееву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сообщается, что суд уже избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: СБУДнепр
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