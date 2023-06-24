Россияне за день нанесли по Украине 53 ракетных удара – сводка Генштаба

Российские войска в течение суток нанесли по Украине 53 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произошло 10 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: По уточненной информации, в течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны сбито 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и три ударных дрона "Shahed". Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

В результате российской террористической атаки есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные постройки, другие объекты инфраструктуры и более 50 частных гражданских автомобилей.

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Всего в течение суток враг нанес 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось более 10 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасильевка, Чуйковка, Фотовиж Сумской области, а также Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

Оккупационная армия РФ продолжает обворовывать гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. Так, в дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное российские военнослужащие массово похищают имущество и личные вещи из домов местных жителей.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.