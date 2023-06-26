Россияне бьют по 9 областям, безуспешно атаковали Сватовщину, сбросили бомбы на Херсонщину

За прошедшие сутки российские захватчики держали под огнем 9 областей, безуспешно наступали на Сватовщине в Луганской области, огневым ударам подверглись 27 населенных пунктов Херсонщины.

Источник: отчеты ОВА

Луганщина: наступательные действия вчера противник сосредоточил на Сватовщине, где попытался продвинуться вперед западнее Кривошеевки в направлении Стельмаховки. Указанные его попытки результата не принесли - наши защитники остановили все попытки врага.

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Оккупанты продолжают активно применять авиацию вдоль всей линии фронта. На этот раз свои удары захватчики направили по Диброве и Белогоровке, обстрелам подверглись та же Белогоровка и Невское.

За сутки противник совершил 101 обстрел (486 снарядов).

Об объемах потерь врага свидетельствует постоянное увеличение сети военных госпиталей на оккупированной территории. Недавно в Луганске произошло отчуждение еще одного медицинского учреждения, которое перепрофилировано под военный госпиталь. Там круглосуточно оказывается медицинская помощь личному составу, а для работы привлечены медицинские работники из РФ.

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Херсонщина: за сутки по области противник совершил 95 обстрелов (644 снаряда), из них по г. Херсон - 4 обстрела (17 снарядов).

Оккупанты попали в районы 27 населенных пунктов области.

Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, 7 - получили ранения.

В результате вражеского обстрела в Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты.

Враг в очередной раз обстрелял Антоновку. Ранения получили 2 человека. Им оказана необходимая помощь.

Также под огнем была Бургунка. С тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина.

Под этот обстрел попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери.

Россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, без пострадавших.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела, из минометов и РСЗО, по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. Поврежден трансформатор в Сновской громаде, без электричества 11 населенных пунктов, продолжаются работы по ремонту, уже частично запитаны некоторые населенные пункты. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 4 обстрела. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Эсманская, Середино-Будская, Белопольская громады.

Предварительно - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Великописаревская и Новослободская громады.

В Миропольской громаде в результате одного из обстрелов один человек получил ранения. Повреждены 2 жилых дома.

Шалигинская громада: в результате одного из обстрелов были повреждены гражданские дома.

Запорожская: оккупанты нанесли 52 удара по 14 городам и селам Запорожской области: ракетный по Новояковлевке, авиационные по Орехову, Преображенке, Левадному, с БПЛА по Ольговскому, 7 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю и Левадному, 40 ударов из артиллерии по Железнодорожному, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Новоданиловке, Малой Токмачке.

Сейчас зафиксировано 38 новых сообщений о разрушении гражданских объектов.

Ночью в Преображенке специалисты спасли из-под завалов 73-летнего мужчину и 77-летнюю женщину и оперативно передали пострадавших в результате вражеской атаки медикам.

Запорожская: оккупанты нанесли 52 удара по 14 городам и селам Запорожской области: ракетный по Новояковлевке, авиационные по Орехову, Преображенке, Левадному, с БПЛА по Ольговскому, 7 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю и Левадному, 40 ударов из артиллерии по Железнодорожному, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Новоданиловке, Малой Токмачке.

Сейчас зафиксировано 38 новых сообщений о разрушении гражданских объектов.

Ночью в Преображенке специалисты спасли из-под завалов 73-летнего мужчину и 77-летнюю женщину и оперативно передали пострадавших в результате вражеской атаки медикам.

Днепропетровщина: со вчерашнего вечера враг ударил по Никопольщине трижды. Снаряды из тяжелой артиллерии попали по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Погибших и пострадавших нет. Обследование территории продолжается.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар возле Зеленого. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григорьевка и Отрадное.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Вчера враг из РСЗО обстрелял с. Колесниковка Купянского района. Повреждены 2 дома.

В г. Купянск в результате вражеского обстрела поврежден частный дом.

Донетчина: за сутки ранения получили 3 гражданских жителя

Враг совершил 20 обстрелов населенных пунктов области: авиаудары (тип ракет не установлен), ракетные (С-300), РСЗО, артиллерия и танковые обстрелы. Под обстрелами: Авдеевка, Дружковка, пгт. Северное, с.Сухая Балка, Часов Яр, с.Катериновка, с.Елизаветовка, пгт. Кураховка.

Повреждены 2 объекта инфраструктуры, 16 жилых домов, административное здание, гражданский автомобиль, хозяйственная постройка, линия электросетей.

Николаевщина: вчера обстрелам подвергся г.Очаков Очаковской громады, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки в жилом секторе. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.