Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области

В Черкасской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик Renault, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Авария произошла 26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка.

Спасателям пришлось деблокировать из искореженного авто тела погибших и одного пострадавшего.

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