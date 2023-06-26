Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Понедельник, 26 июня 2023, 16:42
В Черкасской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик Renault, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили травмы.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Детали: Авария произошла 26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка.
Спасателям пришлось деблокировать из искореженного авто тела погибших и одного пострадавшего.
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