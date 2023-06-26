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Боррель: Россия может вступать в эру политической нестабильности

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 18:02

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события выходных указывают на то, что российское государство и президент Владимир Путин ослаблены, а РФ может вступать в эру политической нестабильности. 

Об этом Боррель заявил после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Эти события показали, что российское государство и личное доверие к Путину ослаблены. Политическая система демонстрирует трещины. Если мы (раньше. – Ред.) рассматривали Россию как опасность, как угрозу, потому что у нее есть сила, возможность вторгаться в мирных соседей, как она делала, то сейчас появляется риск из-за внутренней политической нестабильности и хрупкости большой ядерной силы", – сказал Боррель.

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Ранее Россия была угрозой, потому что она была сильной, отметил дипломат.

"Сейчас она становится риском, потому что она может вступать в эру политической нестабильности и внутренней хрупкости", – добавил Боррель.

"Но вывод наших дебатов четкий: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Продолжать и увеличивать поддержку, все виды поддержки, в частности, военную, потому что война продолжается", – подчеркнула глава дипломатии ЕС.

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Напомним, лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.

Темы: ЕСРосcия
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