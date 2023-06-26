Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: Россия может вступать в эру политической нестабильности

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 18:02

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события выходных указывают на то, что российское государство и президент Владимир Путин ослаблены, а РФ может вступать в эру политической нестабильности. 

Об этом Боррель заявил после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Эти события показали, что российское государство и личное доверие к Путину ослаблены. Политическая система демонстрирует трещины. Если мы (раньше. – Ред.) рассматривали Россию как опасность, как угрозу, потому что у нее есть сила, возможность вторгаться в мирных соседей, как она делала, то сейчас появляется риск из-за внутренней политической нестабильности и хрупкости большой ядерной силы", – сказал Боррель.

Ранее Россия была угрозой, потому что она была сильной, отметил дипломат.

Реклама:

"Сейчас она становится риском, потому что она может вступать в эру политической нестабильности и внутренней хрупкости", – добавил Боррель.

"Но вывод наших дебатов четкий: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Продолжать и увеличивать поддержку, все виды поддержки, в частности, военную, потому что война продолжается", – подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Напомним, лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
ЕС
Саммит лидеров Евросоюза обсудит мятеж группы "Вагнера" – чиновник ЕС
"Саммит мира" по Украине может состояться до конца года – чиновник ЕС
ЕС согласовал выплату 100 млн евро 5 странам, пострадавшим от наплыва зерна из Украины
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: