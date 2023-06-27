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Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 21:15
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
ДМИТРИЙ ФИРТАШ, ФОТО GETTY IMAGES

Украинский одиозный бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO – одного из малоизвестных для широкой общественности международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира.

Как пишет "Европейская правда", это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении DW.

В тексте решения венского суда указано, что Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" еще с 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Чтобы доказать, что Фирташ как советник при UNIDO имеет статус дипломата, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

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В то же время Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского Министерства иностранных дел – то есть не считается лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая иммунитет.

Суды предыдущих инстанций не признали дипломатического иммунитета Фирташа, однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение в первой инстанции, обязав суд самостоятельно определить, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа.

В посольстве Беларуси в Австрии не ответили, чем именно занимается Фирташ в статусе советника постпреда Беларуси при международных организациях. Также неизвестно, было ли назначение Фирташа советником в Вене согласовано с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе украинец начал работать на этой должности.

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Напомним, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

Темы: ФирташБеларусь
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