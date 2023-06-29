Защитники разбили 11 артиллерийских подразделений врага – сводка

За минувшие сутки Силы обороны имели 40 боевых столкновений с противником, защитники поразили 11 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

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Противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леонивка Черниговской области; Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки на Харьковщине.

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На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Также совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковиевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львовское, Ивановка, Надднепрянское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Береговое, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.