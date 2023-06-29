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ЕС представил пакет поддержки Молдовы для сближения и преодоления последствий войны

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 09:53

Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разработали пакет поддержки для Молдовы с целью преодоления последствий войны России против Украины для Молдовы и приближения страны к ЕС.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Пакет поддержки для Молдовы имеет пять приоритетов, направленных на преодоление последствий российской войны в Украине и сближение Молдовы с ЕС.

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1. Содействие экономическому развитию с помощью Плана приоритетных действий в сфере торговли в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и специальных флагманских проектов Экономического и инвестиционного плана. 

Проекты сосредоточены на поддержке малых и средних предприятий, торговли, энергоэффективности, развития человеческого капитала, а также связи. 

В рамках инициативы "Пути солидарности" для Украины Транспортный фонд ЕС TEF будет предоставлять финансирование проектам, направленным на устранение недостатков в ключевых пунктах пересечения границы. 

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Приоритет также направлен на решение проблем, с которыми сталкиваются трансграничные общины, путем усиления программ Interreg. 

Наконец, опираясь на недавнее достижение по снижению цен на роуминг, ЕС работает над заключением долгосрочного соглашения о роуминге.

2. Поддержка реформ в Молдове путем укрепления административного потенциала, предоставления консультативных услуг, направленных на решение проблем, возникающих на пути расширения, специальных программ обучения и поддержки.

3. Обеспечение энергетической безопасности Молдовы путем увеличения внутреннего производства электроэнергии, участия в совместном механизме закупки газа в ЕС, стимулирования использования возобновляемых источников энергии и сосредоточения внимания на энергоэффективности.

4. Усиление безопасности Молдовы с помощью целенаправленных действий под руководством Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности; расширение сотрудничества через недавно начатую Миссию партнерства ЕС в Молдове, Центр поддержки ЕС-Молдова по вопросам внутренней безопасности и управления границами, Миссию ЕС по пограничной помощи, а также с европейскими агентствами; укрепление оборонного сектора Молдовы с помощью Европейского фонда мира.

5. Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, включая дезинформацию, и усиление стратегической коммуникации путем предоставления технической поддержки молдавскому правительству и развития потенциала независимых СМИ, гражданского общества и молодежи для противодействия дезинформации и активного информирования о преимуществах интеграции в ЕС.

После предложения Еврокомиссии от 20 июня по пересмотру Многолетних финансовых рамок, которое включает предложение о создании Фонда для Украины, около 600 млн евро в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества могут быть перераспределены на программы на 2024-2027 годы с целью увеличения поддержки других стран-соседей, включая Молдову.

Напомним, накануне чиновники из ЕС и Молдовы объявили о запуске платформы "Единые ради Молдовы", которая будет работать над укреплением поддержки евроинтеграции страны.

В июне прошлого года Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в ЕС. В руководстве Молдовы надеются, что страна станет членом ЕС до конца этого десятилетия.

Темы: ЕСМолдовавойна
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