Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ

Абсолютное большинство украинцев - 78% - имеют близких родственников или друзей, которые получили ранения или погибли из-за российского вторжения.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 26 мая - 5 июня 2023 года

Детали: Среди тех, кто имеет таких близких родственников или друзей, в среднем (использовалось медианное значение) называлось число 7. То есть в среднем такие респонденты имеют 7 близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли.

При этом: 64% украинцев имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который был ранен (в среднем имеют 5 раненых близких людей), а 63% имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который погиб (в среднем имеют 3 погибших близких людей).

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Комментируя результаты исследования, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, война России против Украины сформировала трагический коллективный опыт для абсолютного большинства украинцев. Во всех уголках Украины большинство населения имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения.

И жители Запада, и жители Востока переживают одинаковые ужасные потери, вызванные Россией.

Прямая речь: "Можем говорить о боли украинцев от потерь и безумном гневе на врагов.

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Сильная эмоциональная окрашенность этого опыта выступает тем фактором, который, с одной стороны, очень сближает разных украинцев и позволяет лучше понять друг друга. С другой стороны, это способствует сплочению украинцев для совместной работы по изгнанию врага и достижению справедливости - наказания за причиненные обиды.

На этом фоне понятно становится, почему российская пропаганда относительно "общей истории" / "общей культуры" настолько бесперспективна в Украине. ...Нынешние эмоции запечатывают на долгое время "прочь от Москвы". Кроме этого, этот опыт добавляет стойкости и бескомпромиссности в отношении возможных уступок России - если у тебя столько родственников и друзей пострадали или погибли, то как можно говорить об уступках?".