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ЕСПЧ признал неприемлемым иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 11:44

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил как неприемлемый иск бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили против Украины, в котором он требовал признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и выдворения.

О решении в четверг сообщила пресс-служба суда, пишет "Европейская правда".

"В своем решении по делу "Саакашвили против Украины" (заявление № 8113/18) Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым. Решение является окончательным", – говорится в сообщении.

Дело касалось заявления Саакашвили, который в 2015 году натурализовался в Украине и принимал активное участие в украинской политике.

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Саакашвили заявлял о различных нарушениях своих прав в 2017 году, когда его лишили украинского гражданства, а также в 2018 году, когда против него возбудили уголовное дело, арестовали и выдворили из Украины.

Саакашвили ссылался на статьи 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5§1 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6§2 (презумпция невиновности), 8 (право на уважение частной жизни и жилища), 11 (свобода собраний), 13 (право на эффективное средство защиты) и 18 (ограничения по использованию ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека.

По всем претензиям, кроме одной, суд установил, что Саакашвили не использовал всех доступных ему средств юридической защиты на национальном уровне, а остальные жалобы – по статье 13 – были явно необоснованными.

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Суд отметил, что после мая 2019 года, когда Саакашвили восстановили украинское гражданство и он возобновил свою политическую деятельность, ничто не мешало ему подать свои жалобы в Украине. 

После его возвращения следственные органы обнародовали некоторые предварительные выводы относительно вероятных нарушений его прав в 2017-18 годах. Однако Саакашвили не предоставил ЕСПЧ никакой обновленной информации о своей ситуации с марта 2018 года. 

"При отсутствии каких-либо объяснений с его стороны, Суд решил, что он (Саакашвили. – Ред.) не придерживался обязательства, предусмотренного Европейской конвенцией, сначала использовать все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обращаться в Суд.

Таким образом, все его жалобы, кроме одной, были отклонены из-за "неисчерпания национальных средств правовой защиты", – говорится в пояснении ЕСПЧ.

Суд не указал, какую из претензий Саакашвили считает обоснованной.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.

Темы: ЕвропаСаакашвилисуд
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