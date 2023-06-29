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После бунта "Вагнера" появилась новая опасность на восточном фланге НАТО – заявление спикеров стран Балтии

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 14:48

Спикеры парламентов Латвии Эдвардс Смилтенс, Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и Эстонии Лаури Хуссар заявили о том, что недавний мятеж ЧВК "Вагнер" – еще одно подтверждение непредсказуемости ситуации в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", они отметили в своем совместном заявлении.

По их словам, появление в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнер" может сделать ситуацию с безопасностью на восточных границ НАТО и ЕС еще более нестабильной.

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"Хотя недавний "марш правосудия" на Москву со стороны наемной группы Пригожина "Вагнер" является внутренним делом России, это еще один признак непредсказуемости РФ", – говорится в их заявлении.

В связи с этим, они настаивают на необходимости укреплять коллективную оборону, силы сдерживания и безопасность на границах восточного крыла НАТО после мятежа наемников из ЧВК "Вагнер", и ожидают, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут представлены конкретные меры для достижения этой цели.

"Мы вновь повторяем, что осуждаем режим Лукашенко в Беларуси, поддерживающий войну России против Украины. Предоставление убежища террористической группировке Вагнер со стороны Беларуси – неприемлемо, и мы требуем дальнейшего ужесточения санкций против Беларуси", – отметили спикеры.

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Также они повторили призыв к Евросоюзу включить вооруженное формирование "Вагнер" в перечень лиц, формирований и подразделений, связанных с террористическими актами, не в последнюю очередь из-за актов насилия и действий по дестабилизации ситуации, совершенных в Африке и в других регионах мира.

Кроме того, спикеры призвали глав НАТО начать на июльском саммите в Вильнюсе содержательный процесс по приглашению Украины в Альянс.

Они выразили уверенность в том, что в долгосрочной перспективе безопасность Украины лучше всего сможет обеспечить коллективная оборона НАТО. По их словам, по-прежнему необходимо сосредоточиться на поддержке Украины.

"Совместно с нашими партнерами и союзниками мы продолжим оказывать Украине всю необходимую помощь до тех пор, пока это необходимо, до победы Украины. Призываем всю международную общественность расширить поддержку Украины в ее длительной борьбе за свободу и территориальную целостность", – отметили спикеры.

Они также призвали создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения к ответственности руководства РФ за ее преступления агрессии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о рисках, которые для безопасности Литвы может представлять пребывание "вагнеровцев" в Беларуси.

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа.

Темы: ВагнерНАТО
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