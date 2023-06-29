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СМИ узнали, что предусматривает решение ЕС о гарантиях безопасности для Украины

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 16:42

Европейский Союз готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности", в рамках которых, в частности, пообещают расширить инициативу по подготовке украинских военных и возможность отправки военных миссий ЕС.

Об этом Financial Times сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что европейские лидеры обязуются продолжить финансирование поставок оружия Украине через Европейский фонд мира, который финансируется странами ЕС.

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Они пообещают расширить инициативу ЕС по подготовке украинских военных.

Кроме того, рассматривается возможность отправки военных миссий ЕС в Украину, если условия для этого будут признаны приемлемыми и такой шаг будет согласован всеми членами, рассказал один из источников.

По словам одного из дипломатов, участвовавшего в обсуждении, предложенная декларация ЕС, разработанная Францией, имеет целью послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России.

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Другой чиновник добавил, что она также призвана обеспечить участие ЕС в более широкой системе безопасности, которая разрабатывается для защиты Украины. Однако это встретило сопротивление со стороны нейтральных Ирландии, Мальты и Австрии.

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилось Financial Times, говорится, что ЕС "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Накануне издание Euractiv сообщило, что Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине.

Кроме того, вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.

О том, что от него ожидает Украина, читайте в статье: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.

Темы: ЕСУкраинавойна
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