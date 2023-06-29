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Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 20:42

Президент Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, отметив, что страна уже готова к этому.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета, пишет "Европейская правда".

"Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины", – сказал Зеленский.

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По его словам, прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии "стоит зафиксировать".

"Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем", – добавил Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

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В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.

Темы: ЗеленскийЕСевроинтеграция
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