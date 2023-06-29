Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 20:42

Президент Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, отметив, что страна уже готова к этому.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета, пишет "Европейская правда".

"Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии "стоит зафиксировать".

Реклама:

"Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем", – добавил Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.

Темы: ЗеленскийЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших

В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

фотоГлава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья

С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям

Все новости...
Зеленский
Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник
Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Украину и встретилась с Зеленским
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
23:00
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
22:43
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
22:39
Анализ главных заявлений политиков относительно российско-украинской войны за неделю – ОПОРА
22:31
Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО
21:54
В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших
21:50
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
21:45
Экономические новости 10 июля: замедление инфляции, строительство в Украине предприятий по производству оружия
21:38
инфографикаВ мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
21:35
В ЕС стартовал опрос по редизайну евро
21:30
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Все новости...
Реклама: