Ермак об обвинениях в сотрудничестве с ФСБ: Мне смешно об этом слышать

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что информацию о его якобы сотрудничестве с ФСБ РФ впервые распространили анонимные Telegram-каналы, которые ведет российская спецслужба.

Источник: Ермак в проекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Офис Президента"

Прямая речь: "Если брать язык фактов, впервые намеки на "агент России", "агент ФСБ" появились во время моей работы, когда я представлял Украину в "Нормандском формате". Я был очень тяжелым для них переговорщиком.

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Сегодня наше СБУ говорит, что впервые эта информация, которую, к сожалению, потом подхватили и некоторые украинские политики, появилась в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают наши СБУ и разведка, ведутся российской ФСБ.

Мне смешно об этом слышать, потому что уровень людей, с которыми я общаюсь сегодня – с руководителями разведок наших американских, британских партнеров, – как вы понимаете, если бы ко мне у этих людей был такой вопрос, то безусловно все было бы по-другому".

Напомним: Андрей Ермак рассказал, что даже после разговора руководительницы МККК с украинскими защитниками, которые вернулись из российского плена и их близкими, поведение Красного Креста никак не изменилось.