В "Шахедах" обнаружили запчасти из стран-партнеров Украины – Данилов
Суббота, 3 июня 2023, 05:25
В иранских "Шахедах", которыми РФ атакует украинские территории, нашли детали из стран, которые являются союзниками Украины.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"
Прямая речь: "Мы их (беспилотники – ред.) разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России".
Реклама:
Детали: Данилов предположил, что запчасти могли закупаться еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку дроны в основном производились в 2019-2021 годах.
При этом секретарь СНБО отметил, что необходимо разобраться, как в РФ, несмотря на санкции, попадают западные запчасти.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ