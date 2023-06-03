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В "Шахедах" обнаружили запчасти из стран-партнеров Украины – Данилов

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 05:25
В Шахедах обнаружили запчасти из стран-партнеров Украины – Данилов

В иранских "Шахедах", которыми РФ атакует украинские территории, нашли детали из стран, которые являются союзниками Украины.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Мы их (беспилотники – ред.) разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России".

Детали: Данилов предположил, что запчасти могли закупаться еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку дроны в основном производились в 2019-2021 годах.

При этом секретарь СНБО отметил, что необходимо разобраться, как в РФ, несмотря на санкции, попадают западные запчасти.

Что этому предшествовало:

  • По данным NYT, несмотря на санкции, авиационные детали производства американской компании Boeing и французской Airbus попадали в российские компании.
  • Недавно Алексей Данилов назвал крупнейшую атаку "Шахедами" со стороны России демонстрацией тупости и упрямства.

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Темы: ДаниловШахедРосcия
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