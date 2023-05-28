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Данилов о ночной атаке россиян: Тупость и упрямство

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 12:20
Данилов о ночной атаке россиян: Тупость и упрямство
данилов, фото снбо

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал крупнейшую атаку "Шахедами" со стороны России демонстрацией тупости и упрямства.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой.

Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "добродетели" - тупость и упрямство в разных их вариациях".

Что предшествовало: В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов. Шла напряженная работа противовоздушной обороны, киевляне не спали от взрывов.

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

В ночь на воскресенье Россия выпустила 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

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Темы: ДаниловвойнаРосcияШахед
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