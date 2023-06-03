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Зеленский: Мы готовы к контрнаступлению

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 10:09
Зеленский: Мы готовы к контрнаступлению
фото: оп

Президент Владимир Зеленский заверил, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.

Источник: Зеленский в интервью WSJ

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать (проводить контрнаступление - ред.).

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Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами.

Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени".

Детали: Зеленский считает, что странам Запада нужно мощно работать над изоляцией России.

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Напомним: Ранее Зеленский сказал, ему сложно назвать дату, когда начнется контрнаступление.

Темы: контрнаступлениеЗеленскийВооруженные силы
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