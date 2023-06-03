Зеленский: Мы готовы к контрнаступлению
Суббота, 3 июня 2023, 10:09
Президент Владимир Зеленский заверил, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.
Источник: Зеленский в интервью WSJ
Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать (проводить контрнаступление - ред.).
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Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами.
Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени".
Детали: Зеленский считает, что странам Запада нужно мощно работать над изоляцией России.
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Напомним: Ранее Зеленский сказал, ему сложно назвать дату, когда начнется контрнаступление.