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Patriot выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 10:53
Patriot выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей - Зеленский
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СИСТЕМЫ ППО PATRIOt В ПОЛЬШЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский рассказал, что американская противовоздушная система защиты Patriot - это единственное оружие, которое может сбивать некоторые виды российских ракет, а Украине нужно 50 таких батарей.

Источник: Зеленский в интервью WSJ

Прямая речь Зеленского: "На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире - это Patriot.

Это научила эта война. Есть оружие, которое выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей.

Реальность следующая. 50 батарей Patriot - и в большинстве люди не будут гибнуть".

Напомним: 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.

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Темы: ЗеленскийПВОвойна
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