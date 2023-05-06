Patriot в работе: украинская ПВО таки сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал"
Суббота, 6 мая 2023, 09:33
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук уверяет, что украинские военные таки сбили российскую ракету "Кинжал".
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Поздравляю украинский народ с историческим событием!
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Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!
Patriot.
Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России".
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Что предшествовало: Перед этим издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал".
Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявлял, что противовоздушная оборона не сбивала в небе над Киевом 4 мая баллистическую ракету россиян.