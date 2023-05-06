Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Patriot в работе: украинская ПВО таки сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 09:33
Patriot в работе: украинская ПВО таки сбила гиперзвуковую ракету Кинжал
олещук на фоне patriot, фото воздушных сил

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук уверяет, что украинские военные таки сбили российскую ракету "Кинжал".

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Поздравляю украинский народ с историческим событием!

Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!

Patriot.

Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России".

Что предшествовало: Перед этим издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал". 

ВИДЕО ДНЯ

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявлял, что противовоздушная оборона не сбивала в небе над Киевом 4 мая баллистическую ракету россиян.

Темы: Воздушные силы ВСУВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
"Очень хорошо учатся" – Резников о реакции россиян на новое оружие
В Украине уничтожены еще десятки единиц техники РФ и более полутысячи вояк
В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО
Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: