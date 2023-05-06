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Patriot в работе: украинская ПВО таки сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 09:33
Patriot в работе: украинская ПВО таки сбила гиперзвуковую ракету Кинжал
олещук на фоне patriot, фото воздушных сил

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук уверяет, что украинские военные таки сбили российскую ракету "Кинжал".

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Поздравляю украинский народ с историческим событием!

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Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!

Patriot.

Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России".

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Что предшествовало: Перед этим издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал". 

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявлял, что противовоздушная оборона не сбивала в небе над Киевом 4 мая баллистическую ракету россиян.

Темы: Воздушные силы ВСУВооруженные силы
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