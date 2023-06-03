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За сутки киевляне пожаловались на укрытия тысячу раз - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 14:58
За сутки киевляне пожаловались на укрытия тысячу раз - мэр
фото мвд

За сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Детали: Кличко уточнил, что почти половина жалоб были на то, что укрытия закрыты, четверть - что находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть - что поблизости нет укрытий.

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Мэр заверил, что эта информация до конца дня будет в Департаменте муниципальной безопасности и других службах.

Напомним: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро 3 июня правоохранители проверили более 4800 укрытий по государству, из них почти 900 непригодны к использованию.

Темы: укрытиеКиев
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