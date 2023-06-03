За сутки киевляне пожаловались на укрытия тысячу раз - мэр

За сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Детали: Кличко уточнил, что почти половина жалоб были на то, что укрытия закрыты, четверть - что находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть - что поблизости нет укрытий.

Мэр заверил, что эта информация до конца дня будет в Департаменте муниципальной безопасности и других службах.

Напомним: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро 3 июня правоохранители проверили более 4800 укрытий по государству, из них почти 900 непригодны к использованию.