В Украине проверили 5 тысяч укрытий. Почти 20% из них непригодны к использованию
Суббота, 3 июня 2023, 11:40
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро 3 июня правоохранители проверили более 4800 укрытий по государству, из них почти 900 непригодны к использованию.
Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД
Прямая речь Клименко: "Проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893".
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Детали: Клименко рассказал, что ревизии проводят более 5300 спасателей, полицейских и представителей власти.
Предыстория:
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