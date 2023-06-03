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В Украине проверили 5 тысяч укрытий. Почти 20% из них непригодны к использованию

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 11:40
В Украине проверили 5 тысяч укрытий. Почти 20% из них непригодны к использованию
фото мвд

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро 3 июня правоохранители проверили более 4800 укрытий по государству, из них почти 900 непригодны к использованию.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Клименко: "Проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893".

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Детали: Клименко рассказал, что ревизии проводят более 5300 спасателей, полицейских и представителей власти.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. 
  • Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство.

Темы: укрытиеМВДвойна
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